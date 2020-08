Botucatu e região permanecem na Fase Amarela do Plano SP

Algumas atividades têm flexibilização como horário do comércio por 8 horas

Redação

As cidades da Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI)- incluindo Botucatu-, permanecerão na Fase 3 (Amarela) do Plano SP de flexibilização da economia. Anúncio ocorreu nesta sexta-feira, 28 de agosto, pelo governador João Dória.

Com isso, algumas atividades têm flexibilização como horário do comércio por 8 horas. Além disso, empresas de alimentação fora do lar têm restrições quanto a ocupação e horário de atendimento.

Já academias, salões de beleza e escolas de cursos livres possuem limitações de atendimento.