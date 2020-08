São Paulo registra mais de 11 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

Estado tem, até este momento, 29.694 mortes provocadas por covid-19

Da Agência Brasil

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou 11.756 casos confirmados do novo coronavírus, o maior número registrado esta semana. Com isso, o estado soma agora 796.209 casos desde o início da pandemia.

O estado tem, até este momento, 29.694 mortes provocadas por covid-19, sendo 279 contabilizadas nas últimas 24 horas.

Entre o total de casos diagnosticados, 598.721 pessoas estão recuperadas.

Há 11.109 pacientes internados em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, sendo 4.815 deles em estado grave.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 54,3% no estado e em 51,9% na Grande São Paulo. Esta é menor taxa de ocupação de leitos de UTI registrada no estado desde o dia 1º de junho, quando começou a ser implementado o Plano São Paulo [plano de retomada econômica para funcionar durante a pandemia]. Segundo o governo paulista, o número de novas internações no estado vem caindo há quatro semanas. “Chegamos à melhor taxa de ocupação até . Essa taxa, no dia , era de 66%, uma queda significativa”, disse Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional.