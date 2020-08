Acidente deixa seis feridos em rodovia de Anhembi

Todas as vítimas apresentaram ferimentos e algumas fraturas

Um violento acidente ocorreu na noite deste sábado, 29 de agosto, na Rodovia Antônio Jorge Pinto km 10 – SP 147, que liga Anhembi a Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

O fato vitimou seis pessoas, todas de Botucatu, com ferimentos graves. Não ocorreu nenhum óbito.

As causas do acidente entre uma Chevrolet S10 e um Jeep Renegade ainda são averiguadas. Alguns dos ocupantes ficaram presos. O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu a ocorrência, resgatando dois adultos no Chevrolet e dois adultos, uma criança de 10 anos e um jovem de 17 anos no SUV.

Todas as vítimas apresentaram ferimentos e algumas fraturas, sendo encaminhadas ao Hospital Unimed, em Botucatu.