Agência do Itaú, na Amando de Barros, suspende atividades por suspeita de Covid-19

Contas e demandas podem ser atendidas em canais eletrônicos

Da Redação

A agência do banco Itaú, na Rua Amando de Barros, no Centro de Botucatu, suspendeu temporariamente os atendimentos ao público devido a um possíveis casos de Covid-19 em funcionários.

O banco salienta, em aviso afixado nas portas, que a agência retomará às atividades assim que todos os protocolos de segurança sanitária estejam normalizados.

Reforça, ainda, que contas e outras demandas podem ser atendidas pelos canais eletrônicos (como os caixas da Rede 24 Horas) e pelo aplicativo do banco. Outra agência do Itaú está localizada no Shopping Botucatu.