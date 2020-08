Banda botucatuense Mr. Apollo lança seu primeiro single

A banda lançou o seu primeiro single intitulado ‘Incatenato, com reflexão do mundo na pandemia

Mesmo nesse momento difícil que o mundo atravessa, iniciativas artísticas têm surpreendido a todos com grandes lançamentos de artistas e bandas da cena nacional. E com a nova banda Mr. Apollo não é diferente.

A banda lançou o seu primeiro single intitulado ‘Incatenato’. A faixa nos faz pensar no dia a dia das nossas vidas e nos faz ter esperanças de mudanças. Mr Apollo é um grupo fora do convencional por conta da distância de alguns dos integrantes. Mesmo assim, Gabriel Biondo, que teve a ideia inicial, diz que todos venceram essa dificuldade e, assim como Filipi, aposta nesse novo projeto.

“Mesmo com essa dificuldade, conseguimos fazer tudo isso acontecer juntos. E, nesse primeiro single, quisemos retratar o que está acontecendo nos dias atuais. E, mesmo com todas essas dificuldades, temos que nos desdobrar diante elas, pois sempre há uma saída. Siga em frente!”, explicou o vocalista.

Ele ainda lembra que a música os surpreendeu. “A música retrata a expectativa de todos nós. De colocar o que você tem dentro de si para fora e é essa a mensagem que queremos passar”. Foi então que nasceu essa primeira canção, que você já pode ouvir nas plataformas digitais.

PARA OUVIR, CLIQUE AQUI: http://lnnk.in/b4ck

A Mr. Apollo é uma banda com muita energia positiva e que sempre está na busca de se expressar conscientemente. Eles têm influências de grandes nomes do rock nacional, como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós e Los Hermanos e, até mesmo bandas internacionais como Soundgarden e Creed.

COMO TUDO COMEÇOU

Filipi Brasil e Gabriel Biondo, amigos desde a infância, começaram cedo a tocar violão e compor algumas músicas juntos, após ouvir Legião Urbana, Bon Jovi e, até mesmo algumas bandas de rock internacional.

“Acabamos encontrando um gosto musical em comum naquela época: Aerosmith. Cada um de nós tinha um CD da banda e acabamos alimentando esse sonho de ter uma banda, a cada dia que ouvíamos esse som. Acabamos formando a nossa primeira banda: Histeria”, comenta Filipi, guitarrista da Mr. Apollo.

Após muitos shows na cidade de Botucatu, até mesmo abrindo para os Detonautas Roque Clube, a banda acabou se desfazendo. “Após alguns projetos paralelos e outros rumos na vida, como o Gabriel que se mudou com a família para São José dos Campos, resolvemos fazer um novo projeto e compor, mesmo à distância. Foi então que surgiu a Mr. Apollo”, lembra.

Com Guilherme Mota, baterista, e Guilherme Biondo, baixista, eles acabaram gravando algumas composições na produtora musical General Music, do, também guitarrista da banda, Thiago De Léo.

Formação:

Gabriel Biondo (vocal)

Filipi Brasil (violão)

Thiago De Léo (guitarra e produção)

Guilherme Biondo (baixo)

Guilherme Mota (bateria)

Mais informações:

Instagram: @bandamr.apollo