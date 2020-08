Câmara de Botucatu votará multas a festas clandestinas e nomes de ruas

Com deliberação remota, vereadores vão apreciar quatro projetos na próxima sessão da Câmara

A sessão é transmitida ao vivo pelo site, facebook e TV Câmara. Não esqueça: agora estamos no canal 31.3 da rede aberta digital e no canal 2 da Claro Net TV. Se seu aparelho não fizer a sintonia automática da nova frequência, faça busca de canais manual para salvar nosso novo número.

Na próxima segunda-feira, 31/08, a partir das 20 horas, acontece mais uma Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Botucatu. Ainda com deliberação remota pela plataforma zoom, os vereadores vão apreciar quatro projetos na Ordem do Dia.

1) PROJETO DE LEI Nº 42/2020 – de iniciativa do Vereador Izaias Colino – que estabelece multa aos proprietários ou possuidores de imóveis que cederem propriedades para a realização de festas clandestinas com finalidade comercial durante a vigência do Decreto Federal n° 06/2020.

Discussão e Votação Únicas/quórum: maioria simples

PEDIDO DE VISTA solicitado pelo Vereador Sargento Laudo