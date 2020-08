Homem é vítima de extorsão em Botucatu

Interceptação policial ocorreu após denúncia de populares

Da Redação

Quatro homens foram detidos na tarde desta sexta-feira, 28, em Botucatu, após extorsão contra um homem de 41 anos.

Informações iniciais, quando a vítima e quatro homens foram interceptados pela Polícia Militar, no carro do religioso, um VW Jetta, na Avenida Floriano Peixoto, apontavam que se tratava de um sequestro, mas a Polícia investigou rapidamente e foi revelado um outro crime, o de extorsão. A interceptação policial ocorreu após denúncia de populares que estranharam às atividades dentro do veículo.

O motivo dos cinco estarem juntos no carro do religioso não foi divulgado pelas autoridades policiais. Apesar da abordagem ter ocorrido em frente a um templo evangélico, o fato não tem relação com com pessoas da igreja.

Os quatro homens foram presos em flagrante pelo crime de extorsão e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga. A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Civil.