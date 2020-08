Hospital das Clínicas de Botucatu registra 80% de ocupação de leitos de UTI para covid-19

Estão em uso 24 das 30 vagas disponíveis

Da Redação

A ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu chegou a 80% neste sábado, 29 de agosto. Segundo a unidade, estão em uso 24 das 30 vagas disponíveis.

O HC é vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e recebe paciente das regiões do Polo Cuesta, Vale do Jurumirim e de outras partes do Estado. Conforme o boletim do hospital, são doze pacientes positivos na UTI e mais doze com suspeitas do novo coronavírus.

Na enfermaria exclusiva para a covid-19, a ocupação é de 20% em cem leitos disponíveis, sendo que oito pessoas estão com a doença.

Na contabilização geral desde o início da pandemia, foram registradas 66 mortes de pacientes decorrentes da doença, sendo que 136 pacientes se recuperaram.

Confira a lista de óbitos registrados no HC:

23 – Botucatu

5 – Laranjal Paulista

1 – Arandu

7 – São Manuel

5 – Conchas

5 – Itatinga

1 – Itapetininga

1 – Itu

2 – Bofete

2 – Torre de Pedra

3 – Areiópolis

1 – Pardinho

1 – Pirajuí

1 – Pereiras

1- Lençóis Paulista

1 – Taquarituba

1 – Bariri

1 – Mineiros do Tietê

1 – Pratânia

1 – Porangaba

1 – São Paulo

1- Penápolis