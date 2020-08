Sabesp implanta novo sistema para atendimento ao consumidor

Consumidor deixa de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI

Da Redação

A Sabesp tem modernizado todo seu sistema comercial e operacional, com o objetivo de aprimorar o atendimento e canais de relacionamento com a população. Os primeiros municípios a ter essa nova operação, ainda em 2019, foram Morungaba, Cabreúva, Jarinu, Itupeva e Itatiba. Em agosto de 2020 a operação foi ampliada.

Desde o último dia 10, o novo sistema passou a operar em Campo Limpo Paulista, Diadema, Elias Fausto, Hortolândia, Mombuca, Monte Mor, Paulínia, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Saltinho, São Bernardo do Campo e Várzea Paulista.

Com ele, o consumidor deixa de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI, como acontece atualmente, e passa a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade. A partir de agora, na conta enviada aos clientes, onde era informado o número do RGI, passa a constar o número de Fornecimento (formado por 11 dígitos).

Em razão dessas novidades, a conta emitida pela Sabesp traz algumas mudanças visuais nos municípios onde o novo sistema já está implantado. É importante que a população mantenha sempre atualizado o cadastro junto à Companhia.

Para obter informações, os clientes poderão entrar em contato com a Companhia pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (Interior e Litoral) e 0800 011 9911(Região Metropolitana). As ligações são gratuitas. Para consultas e solicitação de serviços, está disponível a Agência Virtual.