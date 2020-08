Base da Nuvem tem invasão na madrugada para acampamento

Invasores fizeram uma fogueira na área ambiental

Do Leia Notícias

Mais uma vez, pessoas sem autorização invadiram o espaço na Base da Nuvem, na Fazenda Monte Selvagem, que é particular, na Estrada Municipal Geraldo Biral, em Botucatu, para acampamento.

De acordo com a pessoa responsável pelo local, que é um dos cartões postais de Botucatu, a invasão ocorreu entre sexta-feira, 28, e esse sábado, 29.

As pessoas que invadiram o local para acampar, ainda fizeram uma fogueira na área ambiental, o que é estritamente proibido. Um dos carros, que também invadiu o local, estava em um gramado onde tem sinalização “Proibido entrar com o carro na grama”, por ser local de prática de voo livre e o carro danifica o solo. O local estava fechado.

A Base da Nuvem tem horários definidos para visitas. Fica aberta ao público aos sábados e domingos, das 08h00 às 17 horas.

Os acampamentos no local são permitidos apenas quando realizados pela Ecocuesta, fora isso não são permitidos.

“Pedimos que as pessoas tenham a consciência que existem regras. Não é um lugar aberto, existem porteiras e câmeras. Tudo isso tem custo, e toda vez que os vândalos arrebentam as coisas e invadem o local, sai do nosso bolso não. Temos ajuda de ninguém. Fazemos tudo para que os turistas tenham um lugar para onde ir, sabemos que a Base da Nuvem é um lugar maravilhoso, que as pessoas gostam de ir para relaxar aos finais de semana”, disse a responsável pelo local.