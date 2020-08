Novo programa do governo do Estado prevê construção de 1,6 mil moradias no modelo Preço Social

Convênios foram assinados com seis cidades paulistas

Da Redação

Uma nova parceria assinada entre Secretaria da Habitação e a iniciativa privada vai permitir a construção de 1.676 moradias pelo Programa Nossa Casa, que serão repassadas com preço social. Os convênios foram assinados digitalmente no último dia 14 de agosto com seis cidades paulistas. A cerimônia foi realizada por meio de videoconferência com a participação virtual dos prefeitos das cidades beneficiadas.

A expectativa é que mais da metade das unidades habitacionais conveniadas atenda exclusivamente a demanda pública, que poderá adquirir as unidades a preço social. Esta demanda pública será formada por famílias com renda de até três salários mínimos, que moram ou trabalham na cidade em que se localiza o empreendimento, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam auxílio aluguel municipal.

As prefeituras fazem a oferta dos terrenos e, por meio de licitação pública, será definida a empresa privada responsável por desenvolver o empreendimento. As vencedoras da disputa construirão as unidades habitacionais e destinarão parte delas à preço social, ou seja, com valor bem reduzido em relação ao preço normal (veja abaixo as faixas com respectivos valores das moradias). O restante das casas será comercializado pela empresa a preço de mercado.

Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$ 40 mil da Agência Casa Paulista, braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação. Será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o Programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Os interessados podem fazer o registro de interesse para participar do programa no site http://www.nossacasa.sp.gov.br/. Sempre que o número de candidatos for superior às unidades sociais disponíveis, a seleção será realizada por meio de sorteios públicos.

As empresas privadas que ganharem a licitação terão a obrigação de comercializar unidades habitacionais a preço social unitário fixado conforme a divisão demográfica abaixo: