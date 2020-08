Presidente da Duratex é eleito Executivo de Valor da Construção Civil em 2020

Foram eleitos líderes de destaque em 24 setores diferentes

Da Redação

Na noite de quinta-feira, 27, Antonio Joaquim de Oliveira, presidente da Duratex, foi eleito um dos principais executivos brasileiros do ano, na premiação Executivos de Valor, do jornal Valor Econômico. Antonio Joaquimliderou a votação na categoria “Indústria da Construção”, setor de atuação da Duratex, no qual está presente com as marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari.

A publicação elegeu os líderes de destaque em 24 setores diferentes, por meio de votação secreta que levou em conta o desempenho do executivo na gestão da companhia. Dentre os critérios da premiação, estavam a identificação de oportunidades de inovação e crescimento, a imagem no mercado da empresa sob a gestão do executivo, a cotação e reputação do profissional no mercado e a versatilidade e capacidade de adaptação do executivo a setores e empresas.

Antonio Joaquim de Oliveira é graduado em Engenharia Florestal e Mestre em Planejamento e Economia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (MG), com cursos de extensão em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e em Finanças e Planejamento Estratégico pela Wharton Business School. Na Duratex, desde o início de sua carreira na iniciativa privada, passou por diversas funções na companhia acumulando experiência e conhecimento da empresa e seu segmento até tornar-se presidente da empresa em abril de 2013.

Sob sua liderança, a empresa protagonizou movimentos relevantes, como a aquisição das marcas Ceusa e Portinari e a recente joint venture entre a Duratex e a austríaca Lenzing, LD Celulose, cujo início da produção em 2022 colocará a nova empresa como a maior produtora de celulose solúvel do mundo. A Duratex é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores em que atua e é a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados, louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores produtores de revestimentos cerâmicos do Brasil.

Sobre a Duratex

A Duratex S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto e público, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores em que atua e a maior produtora de painéis e pisos de madeira industrializados, louças sanitárias e acessórios de metal da Hemisfério Sul, além de ser um dos maiores produtores de ladrilhos cerâmicos do Brasil. Com sede administrativa em São Paulo, possui 21 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (nos estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia – Duratex Colômbia. A Duratex também é proprietária da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e a Caetex, joint venture criada para plantar florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais alto padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 do B3 – ISE.