São Paulo vence Corinthians com gol nos acréscimos e é vice-líder do Brasileiro

O São Paulo levou a melhor no clássico contra o Corinthians e venceu por 2 a 1, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Brenner, cria das categorias de base de Cotia, marcou o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 13 pontos e está na segunda colocação, atrás apenas do líder Internacional, que tem dois pontos a mais.

O Corinthians, com cinco pontos, ocupa a 13ª colocação, apenas um ponto acima da zona do rebaixamento.

O jogo começou com pressão do São Paulo, que partiu para o ataque até abrir o placar aos 13 minutos, com Hernanes. Substituto do lesionado Daniel Alves, ele cobrou falta com violência e superou o goleiro Cássio.

Aos poucos, o Corinthians entrou no jogo e conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Cantillo descolou belo lançamento para Ramiro, que tocou na saída de Tiago Volpi.

O jogo seguiu em ritmo mais lento na segunda etapa, devido também ao forte calor do meio-dia em São Paulo. No Corinthians, o técnico Tiago Nunes sacou Cantillo para a entrada de Otero, mas o time acabou perdendo a principal válvula de escape na saída de bola.

Assim, o São Paulo voltou a marcar presença constante no campo de ataque até marcar o gol da vitória, já aos 46 minutos. Toró cruzou da esquerda e Brenner completou de cabeça, sem chance de defesa para Cássio.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe enfrenta o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela sétima rodada do Brasileirão. Na quinta, o São Paulo visita o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte.