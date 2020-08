Inscrições para vestibular 2021 da Unesp começam em 1º de outubro

Os exames serão compostos por questões objetivas de múltipla escolha nas duas etapas

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou neste sábado, 29 de agosto, as novas diretrizes do Vestibular 2021, que terá duas fases de provas e ofertará 7.630 vagas em 23 cidades paulistas.

Os exames serão compostos por questões objetivas de múltipla escolha nas duas etapas, mudança de formato que ocorreu em consequência das adaptações necessárias no processo seletivo em razão da pandemia da Covid-19.

As inscrições para o Vestibular 2021 da Unesp serão realizadas de 1º de outubro a 27 de novembro de 2020, pelo site da Fundação Vunesp, (www.vunesp.com.br) responsável pela seleção. No total, são 184 opções de entrada em cursos de graduação da Unesp.

Na primeira fase, todos os candidatos farão Prova de Conhecimentos Gerais com 90 questões, mas serão divididos em dois grupos diferentes para minimizar os efeitos de aglomeração nos locais de prova. Os candidatos aos cursos da área de Ciências Biológicas farão a prova em um dia e os candidatos aos cursos das áreas de Ciências Exatas e Ciências Humanas, em outro dia. As provas da primeira fase serão realizadas em 30 e 31 de janeiro de 2021.

A segunda fase será realizada em dia único, em 28 de fevereiro, quando os candidatos terão que fazer uma redação, gênero dissertativo, e responder à Prova de Conhecimentos Específicos, com 60 questões de múltipla escolha. O resultado final do Vestibular 2021 será divulgado em 19 de março de 2021.

Serão destinadas por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) 3.829 das 7.630 vagas, ou 50,18% do total. Dessas vagas destinadas a egressos de escolas públicas brasileiras, 1.349 (ou 17,68%) serão reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Pelo Sistema Universal (ampla concorrência), são oferecidas 3.801 vagas no Vestibular 2021 da Unesp.

A divulgação sobre os critérios para pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa está prevista para os próximos dias. A Unesp e a Vunesp oferecem ainda redução de 75% da taxa para todos os candidatos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria Estadual da Educação e Centro Paula Souza). No vestibular anterior, para ingresso em 2020, a Unesp registrou 95.440 inscritos no exame.

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo ink “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

VESTIBULAR 2021 DA UNESP Inscrições de 1º de outubro de 2020 a 27 de novembro de 2020 por meio do site www.vunesp.com.br Provas e Resultado Datas Formato Primeira fase 30 de janeiro e 31 de janeiro de 2021 90 questões de múltipla escolha (testes) Segunda fase 28 de fevereiro de 2021 60 questões de múltipla escolha e uma redação Resultado 19 de março de 2021

Sobre a Unesp

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina, segundo os principais rankings nacionais e internacionais.

Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A Unesp possui cerca de 1.900 laboratórios e 34 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

A Universidade oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos à comunidade. Como parte do projeto “Cursinhos Pré-Universitários da Unesp”, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex) mantém disponível para download em sua página, em formato digital, sete cadernos destinados para estudantes em fase de preparação para vestibulares.

