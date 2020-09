Poupatempo antecipa reabertura em Botucatu para o dia 10

Serviços como emissão de RG e CNH serão priorizados

Da Redação

A unidade de Botucatu do Poupatempo terá antecipada sua data de reabertura para 10 de setembro. Informação consta no site oficial do serviço.

Anteriormente a volta dos serviços estava prevista para 23 de setembro.

Com a adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários, a capacidade de atendimento será de 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.