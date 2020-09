Botucatu passa de 1900 casos de covid-19

Quanto a recuperados, Botucatu alcançou 1636, com 32 mortes

Da Redação

Nesta terça-feira, 1º de setembro, Botucatu chegou a 1911 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Os números constam no boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cidade tem 21 pacientes internados em hospitais para tratamento do novo coronavírus, sendo que a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas é de 76%, com 23 de 30 vagas em uso. Jána rede privada esse índice é de 20%. São, ainda, 222 pessoas em quarentena domiciliar.

Quanto a recuperados, Botucatu alcançou 1636, com 32 mortes.