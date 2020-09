Fundação CASA de Botucatu participa do I Torneio Online de Xadrez

Os primeiros colocados de cada sexo receberão, cada um, um troféu

Da Redação

Com a participação de 44 jovens de ambos os sexos, os centros da Fundação CASA localizados nas cidades de Bauru, Botucatu, Cerqueira César, Iaras e Itapetininga promovem na próxima quinta e sexta-feira, 3 e 4 de setembro, a etapa regional do I Torneio Online de Xadrez da Instituição.

Nessa etapa, participarão os CASAs masculinos Bauru e Nelson Mandela (Bauru), Rio Novo, Três Rios, Madre Teresa I e II (todos de Iaras), João Paulo II (Cerqueira César), Botucatu e Esperança (Itapetininga); e os centros femininos Anita Garibaldi e Cerqueira César (ambos de Cerqueira).

Além de concorrerem entre si pelas quatro vagas para representar a Região Sudoeste na fase estadual do Torneio Online, os primeiros colocados de cada sexo receberão, cada um, um troféu. Já o segundo, terceiro e quarto lugares serão premiados com medalhas.

Os jogos são realizados dentro dos próprios centros socioeducativos, utilizando computadores com acesso à internet, e obedecem ao sistema suíço de disputas. Nesse sistema, o número de partidas pré-estabelecido de acordo com o número de participantes e com até 15 minutos de duração cada.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Divisão Regional Sudoeste, Maximina Francisca de Almeida, todos estão empolgados com a oportunidade de utilizar a tecnologia para realizar o torneio. “É a nossa primeira experiência com esse formato e tem tudo para dar muito certo”, concluiu.

A Etapa Estadual do I Torneio Online de Xadrez da Fundação está prevista para acontecer nos dias 16 e 17 de setembro.