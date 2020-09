Sabesp realiza manutenção do sistema de água na Visconde do Rio Branco

Durante a execução dos serviços o trânsito ficará interrompido neste trecho

Da Redação

A Sabesp informa que, nesta terça feira, dia 1/9, está realizando serviços de manutenção emergencial na rede de água localizada na rua Visconde do Rio Branco, no cruzamento das ruas João Passos e Cardoso de Almeida, em Botucatu.

Durante a execução dos serviços o trânsito ficará interrompido neste trecho.

Já os usuários do transporte coletivo que utilizam os pontos de ônibus da rua Visconde do Rio Branco com a General Telles e Costa Leite, deverão se direcionar para a rua Prudente de Morais.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, ainda no período da manhã, com a liberação das vias.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.