Sebrae-SP tem cursos de empreendedorismo gratuito para jovens

O Sebrae-SP acaba de lançar dois cursos online para incentivar atitudes empreendedoras entre jovens. O “Cheio de atitude! ” e “Criatividade” vem para tratar assuntos essenciais para o desenvolvimento do comportamento empreendedor de maneira leve e descontraída. Os cursos são voltados para estudantes do ensino médio (entre 15 e 17 anos) e totalmente gratuitos.

O curso “Cheio de atitude” aborda temas como busca de oportunidades e iniciativa; persistência; comprometimento; exigência de qualidade e eficiência; como correr riscos calculados; independência e autoconfiança; persuasão e rede de contatos e a importância de definição de metas e planejamento. Durante o curso o jovem também realiza um teste de perfil empreendedor e, ao final, realiza uma autoavaliação e um plano de desenvolvimento pessoal.

Já nó curso “Criatividade” é focado na prática de inovação e em exemplos de jovens líderes. A ideia é entender as atitudes e comportamentos que levam um empreendedor a desenvolver sua criatividade e também como exercê-la em seu dia a dia.

Os dois cursos fazem parte do Programa “Vai lá e Faz!”, que em breve lançará também capacitações com os temas Plano de vida e carreira (Fui lá e fiz); O mundo do trabalho (Essa metamorfose ambulante); Meu sucesso e Oficina de pitch (Fala aí).

Os interessados podem se inscrever pelo site http://bit.ly/3aY1zsh . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.

SERVIÇO – Cursos “Cheio de atitude” e “Criatividade”

Carga Horária: Cheio de atitude – 20h

Criatividade – 12h

Mais informações: Telefone 0800 570 0800