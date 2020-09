Botucatu: candidatos a prefeito podem gastar até R$ 706 mil; vereadores têm limite de R$ 59 mi

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou hoje (1º) o limite de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar nas eleições municipais deste ano. Por meio de uma tabela divulgada pelo tribunal, é possível verificar os valores válidos para cada município do país.

Em Botucatu, segundo o TSE, cada candidato a Prefeito poderá gastar, no máximo, R$ 706.171,37 em sua campanha. Os candidatos a Vereador poderão gastar, cada, no máximo, R$ 59.892,03.

De acordo com a Lei das Eleições, os gastos de campanha são calculados com base no limite definido nas últimas eleições municipais, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Dessa forma, o limite de gastos foi atualizado em 13.9% para o pleito deste ano.

Conforme a legislação, em caso de descumprimento dos limites fixados, a campanha pode ser condenada ao pagamento de multa de 100% e a responder por abuso do poder econômico nas eleições.

Clique aqui e veja o limite de todas as cidades do Brasil para esta Eleição.