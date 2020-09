Prouni e Fies: processo seletivo para oferta de 140 mil vagas remanescentes ocorrerá neste mês

90 mil vagas são do Prouni e 50 mil são do Fies

Da Agência Educa Mais Brasil

Um novo processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será aberto, ofertando 140 mil vagas remanescentes. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 28, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante a participação em uma videoconferência promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

De acordo com o ministro, a seletiva ocorrerá neste mês de setembro para o preenchimento de 90 mil vagas do Prouni e 50 mil do Fies, ambos os programas são de acesso ao ensino superior do governo federal.

As vagas remanescentes são formadas pela não ocupação dos selecionados em chamada regular. Geralmente, elas retornam ao sistema por conta da desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.

Prouni e Fies

O Prouni oferta bolsas de estudo para faculdades privadas de forma integral, em que o estudante selecionado não precisa pagar nenhuma parte do valor das mensalidades do curso, e bolsas parciais, que correspondem à metade valor das mensalidades. O que diferencia o tipo de auxílio estudantil que o candidato irá concorrer é a renda familiar. Além disso, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter atingido uma média mínima de 450 pontos e superior a zero na redação.

As bolsas do Prouni são destinadas a quem estudou o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em escola particular com bolsa integral da instituição. Os descontos são concedidos até o final do curso.

Já o Fies atua com a disponibilização de financiamento a estudantes que desejam ingressar no ensino superior privado, mas não têm condições de pagar as mensalidades durante o curso. Nesse caso, ao concluir a graduação, o valor deve ser pago ao governo em parcelas conforme fixadas em contrato. Para concorrer também é necessário ter feito o Enem e comprovar renda familiar.