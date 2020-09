São Manuel inicia mutirão de castração em cães e gatos

Ao todo, 800 castrações de cães e gatos estão agendadas para este ano

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, através da UVA (Unidade de Vigilância Animal) e Controle de Endemias, deu início na última quarta-feira, 02, ao mutirão de castrações gratuitas em cães e gatos. Nesta primeira etapa, foram castrados animais de propriedade dos moradores do bairro Jardim Santa Mônica, da Vila Ayres e do Distrito de Aparecida.

Ao todo, 800 castrações de cães e gatos estão agendadas para este ano, mesmo número de operações executadas em 2019. A Diretoria de Saúde realizou processo licitatório para realizar de forma gratuita a castração em 2020 dentro de sua programação anual de castrações.

No ano passado, porém, muitas pessoas deixaram de levar seus cães e gatos para as castrações e as vagas foram sendo preenchidas com o cadastro reserva existente. Neste ano não será diferente. Para se cadastrar ainda basta ligar para o telefone (14) 99602-8947, passar as informações necessárias, como se é cão ou gato (macho ou fêmea) e falar com o pessoal da UVA.

Os documentos necessários que as pessoas deverão levar no dia agendado para castrar o seu animal são: CPF, RG, comprovante de endereço, carteira de vacinação.

BAIRROS ONDE SERÃO FEITAS AS CASTRAÇÃO

Vila Rica e São Geraldo

LOCAL Rua Luiz Josepetti S/N, Cohab 5 Posto de Saúde)

Data Provável- 02/10/2020

Cohab 3, Albatroz, Canepele

LOCAL Rua Antônio Sabino S/N, Cohab 3 (Campo de Bocha)

Data Provável- 09/11/2020

Cohab 1, Cohab 2, Inocente, Ouro verde, San Marino, Bairro dos Machados, Juliani

LOCAL Av. São Paulo S/N, COHAB 2 (GINÁSIO)

Data Provável- 10/11/2020

Maiores informações pelo telefone: (14) 3841-4403.