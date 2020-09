Veja quando pedir isenção ou redução da taxa do Vestibular 2021

Valor da taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 170

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá, a partir de 8 de setembro, próxima terça-feira, os requerimentos dos interessados nas isenções para o Vestibular 2021. Também estará aberto o período para solicitação de redução de 50% do valor da taxa de R$ 170. O exame oferece 7.630 vagas em 23 cidades. No ano passado, o total foi de 95.440 candidatos inscritos.

Para pedir isenção, os candidatos deverão preencher até 27 de setembro o formulário de inscrição, disponível na página www.vunesp.com.br. Os pedidos de isenção podem ser feitos de duas formas. Podem pedir isenção vestibulandos cadastrados no CadÚNICO, ou seja, os que têm renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos. Estes estudantes preencherão o Número de Identificação Social (NIS) no requerimento de isenção.

Também têm direito a pedir isenção os candidatos que concluíram ou concluirão este ano o ensino médio com todo o currículo cumprido em escola pública, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou com bolsa de estudo integral, se o curso for de instituição particular. Estes vestibulandos precisam ainda ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, além de residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino localizada em território paulista.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado em 2 de novembro, no site da Vunesp. Os pedidos deferidos já significarão a efetivação da inscrição do solicitante.

O pedido de redução de 50% do valor da taxa destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. O prazo é semelhante ao do pedido de isenção, até 27 de setembro. O resultado dos pedidos de redução também será divulgado em 2 de novembro.

A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. O período para cadastramento destes candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 1º de outubro a 27 de novembro.

Serão destinadas por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) 3.829 das 7.630 vagas, ou 50,18% do total. Dessas vagas destinadas a egressos de escolas públicas brasileiras, 1.349 (ou 17,68%) serão reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Pelo Sistema Universal (ampla concorrência), são oferecidas 3.801 vagas no Vestibular 2021 da Unesp.

Mais informações

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Sobre a Unesp

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina, segundo os principais rankings nacionais e internacionais.

Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A Unesp possui cerca de 1.900 laboratóros e 34 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

A Universidade oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos à comunidade. Como parte do projeto “Cursinhos Pré-Universitários da Unesp”, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex) mantém disponível para download em sua página, em formato digital, sete cadernos destinados para estudantes em fase de preparação para vestibulares.