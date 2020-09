Demissões na Embraer podem chegar a 100 funcionários em Botucatu

A unidade local emprega em torno de 1500 pessoas

Por Flávio Fogueral

Anunciada nesta quinta-feira, 3 de setembro, as demissões na Embraer podem chegar a cem funcionários em Botucatu, conforme estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos. A unidade local emprega em torno de 1500 pessoas.

Os desligamentos ocorrem em momento que a fabricante de aviões tenta recuperar equilíbrio operacional após as negociações fracassadas de venda e acordo com a norte-americana Boeing. Ao todo serão demitidos 900 colaboradores diretos em todas as unidades, correspondendo a 4,5% do total de pessoas vinculadas.

Tais demissões não têm relação direta com o Plano de Demissão Voluntária (PDV) lançado há alguns meses após a desistência do negócio com a Boeing. Estima-se que esta iniciativa tenha a adesão de 1.600 funcionários.

Outro fator preponderante para o anúncio das demissões foi a Pandemia de Covid-19, que fez com que as entregas de aeronaves tivesse queda de 75% no primeiro semestre.

“A situação se agravou com a duplicação de estruturas para atender a separação da aviação comercial, em preparação à parceria não concretizada por iniciativa da Boeing, e pela falta de expectativa de recuperação do setor de transporte aéreo no curto e médio prazo”, salientou a fabricante em comunicado público.

No primeiro semestre de 2020 a Embraer registrou prejuízo de R$ 2,95 bilhões, entregando 14 aeronaves comerciais e 13 executivas. Em contrapartida, no mesmo período de 2019 as perdas foram de R$ 134 milhões. Soma-se a perda de mercado, os gastos de R$ 98,9 milhões para os ajustes após o fracasso das negociações com a Boeing.

Fábrica em Botucatu emprega 1500 pessoas

A unidade de Botucatu é responsável pela fabricação de peças e estruturas para jatos das famílias ERJ, E-Jets E1 e E2, jatos executivos Phenom, Legacy 450/500 e Praetors, subconjuntos do Super Tucano, fabricação de painéis KC-390, fabricação de peças de reposição para aviões da Embraer com produção descontinuada, ferramentais e equipamentos de suporte em solo.

Também é realizada a atividade de produção e comercialização do avião de pulverização aérea Ipanema, bem como venda de peças de reposição e apoio pós-venda para o mercado de aviação agrícola. Ao todo, mais de 1500 pessoas são empregadas na unidade botucatuense.

Sindicato tenta reverter demissões

O anúncio das demissões de funcionários da Embraer mobilizou a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu na manhã desta quinta-feira.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Botucatu e Região, Luiz Claudio Guimarães da Silva (Claudio Beiço), as demissões foram surpreendentes por não fazerem parte do PDV.

“Somos totalmente contrários a essas demissões, mesmo sabendo que o setor aeronáutico está bastante difícil, e vamos buscar alternativas para preservar o maior número de empregos possíveis. Aos que forem demitidos, o sindicato irá analisar junto ao nosso jurídico meios de tentar reverter essas demissões”, salientou

A entidade passou o dia em contato com a direção da empresa e também com representantes dos funcionários para abrir canais de negociações entre as partes.