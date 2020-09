Forças de Segurança averiguam possível queda de avião na região de Vitoriana

O fato chamou a atenção de moradores pelo uso de helicóptero Águia da Polícia Militar

Da Redação

As forças de segurança de Botucatu atenderam a uma averiguação de queda de aeronave em uma área rural do Distrito de Vitoriana na manhã desta quinta-feira, 3 de setembro. O fato chamou a atenção de moradores pelo uso de helicóptero Águia da Polícia Militar e drones da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo relatos, pessoas teriam visto um avião de pequeno porte fazendo voos rasantes pela região, quando teria sofrido a queda em uma área nas proximidades de uma pedreira instalada em Vitoriana. Isso ocorreu porque uma grande quantidade de fumaça branca foi vista nas imediações, próxima a uma área de montanha e morros.

Acionados, o Corpo de Bombeiros foi até o local com viaturas para controle de incêndio e de resgate, bem como Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM). Os bombeiros não conseguiram localizar a possível aeronave devido à mata fechada, sendo necessário apoio aéreo.

Após horas de tentativas de localização do avião, as buscas foram encerradas, não constando nenhum voo de aeronaves pertencentes a fazendas ou mesmo em aeroportos do entorno.