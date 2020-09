Mário Pardini e André Peres deverão ser oficializados pré-candidatos à Prefeitura pelo PSDB e partidos coligados

O partido realiza entre 9 e 12 horas do próximo domingo, a convenção partidária

Da Redação

O diretório do PSDB de Botucatu deve ratificar no próximo domingo, 06 de setembro, Mário Pardini e André Peres como pré-candidatos do partido à reeleição para Prefeito e Vice-prefeito no próximo dia 15 de novembro.

O partido realiza entre 9 e 12 horas do próximo domingo, a convenção partidária, que contará com a presença do presidente do diretório municipal, Teófanes Martinelli, do coordenador regional do PSDB, Vereador Curumim, do presidente estadual do partido e Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, do Deputado Federal Samuel Moreira, do Deputado Estadual Fernando Cury, além de integrantes da executiva e diretório do partido e filiados.

O evento, que será realizado no Ginásio II da Associação Atlética Ferroviária, contará com todo o aparato recomendado pelas autoridades de saúde para proteção contra o coronavírus, respeitando medidas de distanciamento.

Durante o ato, o PSDB de Botucatu deve confirmar também a lista dos pré-candidatos a vereador do partido na cidade.

Serviço: Convenção Partidária PSDB 2020

Ginásio II da Associação Atlética Ferroviária: Rua Manoel da Silva, s/n, Vila São Lúcio, Botucatu

Horário: das 09 às 12 horas.