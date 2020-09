Programa capacita pessoas a desenvolverem habilidades empreendedoras, gratuitamente

Ao todo serão nove encontros semanais, que serão lançados todos os sábados

Desenvolver habilidades empreendedoras. Esta é a proposta do Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores – 2020, que terá inscrições gratuitas, no período de 7 a 25 de setembro, no site: inova.cps.sp.gov.br.

Um formulário deverá ser preenchido, incluindo a “ideia de negócio” que cada um tem em mente. Um comitê avaliará itens como: inovação, potencial, valor de mercado e viabilidade técnica do projeto. Os selecionados passarão à fase de capacitação.

Ao todo serão nove encontros semanais, que serão lançados todos os sábados e ficarão disponíveis de forma online durante todo o programa. Além disso, também ocorrerão monitorias virtuais semanalmente.

Atitudes Empreendedoras, Propriedade Intelectual, Legalização Empresarial, Tecnologia Aplicada aos Negócios são alguns dos temas a serem abordados nas capacitações, que ocorrerão de outubro a dezembro.

Podem participar estudantes e professores universitários, estudantes de Ensino Médio e qualquer cidadão, empreendedores ou não. Em resumo, basta ter uma boa ideia de negócio e muita vontade de empreender de um jeito diferente.

Realização

O Desafio Empreenda Botucatu, que chega à sua quinta edição consecutiva, é uma iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu (NEI), no qual reúne inúmeras instituições ligadas a ensino, pesquisa, empreendedorismo e inovação.

A metodologia utilizada é da Escola de Inovadores, gerenciada pela INOVA CPS, do Centro Paula Souza. A Fatec Botucatu será responsável pela aplicação dos conteúdos e coordenação das atividades.