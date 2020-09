PSDB e Democratas oficializam Pardini e André Peres para disputa da reeleição

Coligação de apoio ao atual prefeito terá dez partidos

Da Redação

O PSDB de Botucatu apresentou oficialmente neste domingo, 6 de setembro, os nomes do atual prefeito Mário Pardini e do vice-prefeito André Peres (DEM) como pré-candidatos a reeleição em 15 de novembro.

Convenção realizada na Associação Atlética Ferroviária (AAF) teve a participação de representantes de dez partidos coligados: PSDB, DEM, PL, Republicanos, Rede, PP, Pros, PSB, Cidadania e PTB. Número menor do que na eleição de 2016, quando eram dezoito legendas apoiando o atual Chefe do Executivo. Coligação receberá o nome de “Botucatu Não Pode Parar”.

Segundo informado pela assessoria do PSDB, a decisão foi por unanimidade entre os filiados das legendas.

Participaram da convenção, representantes dos partidos e de Flávio Amary, Secretário de Habitação do Estado de São Paulo; Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e Presidente Estadual do PSDB; Samuel Moreira, Deputado Federal; e dos Deputados Estaduais Fernando Cury e Rodrigo Agostinho; além de integrantes da executiva do partido e filiados.