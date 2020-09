Poupatempo de Botucatu participará de mutirão para emissão de RG

O agendamento será aberto às 7h desta segunda-feira, dia 7 de setembro

Da Redação

O quarto mutirão do RG promovido pelo Poupatempo, nos dias 8 e 9 de setembro, em 15 postos do interior do Estado, vai oferecer 2.500 vagas. O agendamento será aberto às 7h desta segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

O cidadão que precisar do documento com urgência poderá realizar a solicitação através do portal – www.poupatempo.sp.gov.br. Desde o primeiro mutirão, mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas.

As unidades participantes são: Americana, Araras, Botucatu, Bragança Paulista, Franca, Jaú, Jales, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sertãozinho e Tatuí. Em Itaquaquecetuba, o mutirão também será realizado, mas somente na quarta (9), devido ao feriado municipal de terça-feira (8), em comemoração ao aniversário da cidade.

A partir de quinta-feira, dia 10 de setembro, os mesmos 15 postos do programa Poupatempo retomam as atividades presencialmente, mas apenas para serviços que não podem ser feitos de forma online. Os agendamentos estarão disponíveis no dia 09, um dia antes da reabertura. A prioridade é oferecer atendimentos que exijam a presença do cidadão, como a emissão do RG e a primeira emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Para marcar data e horário é necessário agendamento pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo ‘Poupatempo Digital’.

Mutirão

Acontece nos dias 8 e 9 de setembro (terça e quarta-feira), em 15 unidades do Poupatempo, no horário de funcionamento de cada uma delas. O atendimento será mediante agendamento prévio e exclusivo para emissão da primeira via ou renovação da Carteira de Identidade.

Para o atendimento é preciso comparecer ao posto portando a Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação oficial com foto. Caso não possa ir à unidade, o responsável deve assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação, com a mesma assinatura.

Reabertura gradual dos postos

A retomada das atividades nos postos Poupatempo começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Até o momento, 35 das 75 unidades do Estado já estão em funcionamento para atendimento ao público.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a reabertura, neste momento, acontece com 30% da capacidade de atendimento e prioriza os serviços que não podem ser realizados de forma digital.

Para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, haverá controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários. O atendimento só será permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada apenas em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. Além disso, para manter o distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Serviço:

Mutirão do RG: nos postos Poupatempo de Americana, Araras, Botucatu, Bragança Paulista, Franca, Jahu, Jales, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sertãozinho e Tatuí.

Agendamentos: às 07h desta segunda-feira (07).

Datas: dias 8 e 9 de setembro (terça e quarta-feira).

Para agendar atendimentos e consultar endereços e horários de funcionamento dos postos, acesse www.poupatempo.sp.gov.br.