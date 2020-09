Preso mais um envolvido no assalto ao Banco do Brasil em Botucatu

Homem tem 33 anos e foi identificado como Jefferson foi preso pela PM durante uma abordagem em São Paulo

Do Botucatu Online

As Policias Civil e Militar prenderam nesta segunda-feira, 7, mais um envolvido no assalto ao Banco do Brasil, no final de julho em Botucatu, provocando mais de 2 horas de tiroteio com as forças de segurança, vários veículos e armas apreendidas e agora 9 pessoas presas. A equipe do assalto tinha cerca de 40 pessoas.

O homem tem 33 anos e foi identificado como Jefferson (apenas o primeiro nome foi divulgado). O criminoso foi preso pela PM durante uma abordagem em São Paulo.

Como os dados do veiculo em que estava, um Jeep Renegade utilizado no assalto em Botucatu, estava no sistema da Policia, o criminoso foi preso e teria confessado a participação no crime.

“Esse veiculo foi identificado a partir das cinco primeiras prisões apos o roubo do banco feitas em Botucatu. A partir dai o Dr Geraldo Franco Delegado da DIG pediu sequestro do veículo, foi autorizado pela justiça e lançado no sistema informatizado da Policia Civil e nesta madrugada de segunda-feira, 7, o veiculo foi abordado em São Paulo, e com base na placa do carro, identificaram o envolvimento no roubo em Botucatu, assim como o motorista que tinha passagem pela policia federal. Mais um preso a partir de investigações da DIG e a Policia Civil de Botucatu”, informou o Seccional dr Lourenço Talamonte.