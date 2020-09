SP registra 31,3 mil óbitos e 857,3 mil casos de coronavírus

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada

O Estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (7) 31.377 óbitos e 857.330 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 699.451 pessoas estão recuperadas, sendo que 95.056 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 52,8% na Grande São Paulo e 53,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.849, sendo 6.113 em enfermaria e 4.736 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h desta segunda.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 544 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Perfil da mortalidade

Entre as vítimas fatais estão 18.137 homens e 13.240 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,9% das mortes.

Observando faixas etárias, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (7.948), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (7.409) e 80 e 89 anos (6.353). Entre as demais faixas estão os: menores de 10 anos (38), 10 a 19 anos (57), 20 a 29 anos (261), 30 a 39 anos (903), 40 a 49 anos (2.096), 50 a 59 anos (4.191) e maiores de 90 anos (2.121).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (59,2% dos óbitos), diabetes mellitus (43,1%), doenças neurológicas (10,8%) e renal (9,5%), pneumopatia (8,3%). Outros fatores identificados são obesidade (7,5%), imunodepressão (5,6%), asma (3%), doenças hepáticas (2,2%) e hematológica (1,8%), Síndrome de Down (0,5%), puerpério (0,1%) e gestação (0,1%). Esses fatores de risco foram identificados em 25.161 pessoas que faleceram por COVID-19 (80,2%).

Perfil dos casos



Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 400.025 homens e 451.244 mulheres. Não consta informação de sexo para 6.061 casos.

A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos (203.118), seguida pela faixa de 40 a 49 (179.194). As demais faixas são: menores de 10 anos (20.090), 10 a 19 (39.074), 20 a 29 (142.894), 50 a 59 (129.673), 60 a 69 (78.249), 70 a 79 (39.716), 80 a 89 (19.161) e maiores de 90 (5.706). Não consta faixa etária para outros 455 casos.