Durante a semana a média será de 30 graus

Da Redação

Botucatu deve ter mais uma semana de calor e sol, conforme a previsão do tempo.

Os termômetros podem chegar a 35 graus no sábado. Já durante a semana a média será de 30 graus, com a mínima de 14 graus nesta terça-feira, 8 de outubro.

Quanto a umidade relativa do ar, o volume mínimo será no sábado, com 26%.