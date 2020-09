Botucatu: populares pintam trecho de rodovia após atropelamentos de tamanduás

Rodovia não conta com sinalização de travessia de animais

Por Flávio Fogueral

Após dois casos de atropelamento de tamanduás-bandeiras na Rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu, moradores do entorno pintaram as pistas com alertas sobre a travessia de animais silvestres.

Neste feriado de 7 de setembro era possível encontrar a pintura de um tamanduá, onde uma fêmea da espécie, prenhe, foi morta dois dias antes.

Outra pintura pede que os motoristas tenham cuidado na rodovia, que tem limite de velocidade de 60 km/h. Há também ilustrações de que o local seja para travessia de animais silvestres.

Dias antes outro tamanduá também foi morto ao atravessar a rodovia. A região, que concentra diversas áreas de proteção ambiental recebe a construção da futura represa do Rio Pardo.

Na rodovia, não há placas informativas sobre travessia de animais. Procurada, a concessionária responsável não se pronunciou a respeito.