Começa nesta quarta (9) a seleção para certificadores do Enem

Da Agência Educa Mais Brasil

Começa amanhã (9) o cadastro de servidores do Governo Federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais para atuação nas atividades de certificação dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os interessados devem realizar o cadastro no endereço certificadores.inep.gov.br ou no aplicativo do exame até o dia 29 de setembro.

A remuneração para o trabalho realizado pelo certificador será no valor de R$ 342 por dia. O resultado da chamada pública e o endereço eletrônico com a relação da homologação das inscrições e dos colaboradores convocados para realizar o curso de capacitação serão divulgados no Diário Oficial da União, no dia 14 de outubro.

Podem participar da seleção os candidatos que não possuem relação familiar de até 3º grau com inscritos no Enem 2020. Quem for convocado deverá realizar uma capacitação a distância promovida pelo Inep para divulgação de normas, procedimentos e critérios técnicos do Enem. Por isso, o edital também exige que o inscrito tenha smartphone ou tablet, com acesso próprio à internet móvel. O edital completo pode ser consultado clicando aqui.

Por conta da pandemia, na edição deste ano, será exigido que os certificadores utilizem, nos dias de atuação, álcool em gel e usar máscaras para proteção contra a COVID-19. Será proibida a entrada do certificador no local de aplicação sem a máscara de proteção facial. O Enem impresso está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

*Com informações do Inep