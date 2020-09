Governo desapropriará áreas da SP 255 na região de Botucatu

Foi publicado no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (03/09/2020) o decreto assinado pelo Governador João Doria declarando de utilidade pública áreas necessárias para a desapropriação na Rodovia João Mellão (SP-255), administrada pela Concessionária ViaPaulista e sob regulação da ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo.

Com a publicação do documento, a concessionária ViaPaulista pode iniciar as tratativas para a liberação das áreas na altura do km 231+050m, na região de Botucatu. A desapropriação desse trecho visa à implantação de um dispositivo de entroncamento previsto no contrato da concessionária.