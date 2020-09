Botucatu: munícipe é multado em R$ 600 após descartar lixo e entulho em estrada rural

Fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 9 de setembro, na estrada municipal Geraldo Biral

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) fez mais um flagrante de descarte irregular de lixo em área rural e próxima a proteção ambiental. Fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 9 de setembro, na estrada municipal Geraldo Biral, que dá acesso à cuesta de Botucatu.

Consta que foram deixados na extensão da estrada rural foram encontrados pedaços de móveis, além de roupas e entulhos de construção. Em meio ao lixo havia documentos com nomes e endereços de uma pessoa que residia nas proximidades.

A GCM questionou o mesmo sobre a autoria do fato e a pessoa confessou que o material pertencia a ela e que deixou na estrada. Diante da situação foi lavrado o auto de infração, conforme Lei Municipal 3286/93 no valor de R$ 600,00 ficando o autor orientado a retirar os resíduos no prazo de 24 horas, como determina a Lei.