MEC publica edital com 90 mil bolsas para o Prouni

Da Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou, na terça-feira (8), um edital para o processo de seleção de bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). Serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas que não foram preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020. As inscrições devem ser feitas via internet, na página do Prouni.

O período de inscrições começa no dia 15 e vai até as 23h59 do dia 30 de setembro. O prazo será único, tanto para candidatos não matriculados na instituição de ensino superior para a qual desejam disputar uma bolsa remanescente, como para candidatos já matriculados na mesma instituição para a qual querem fazer a inscrição.

Programa Universidade para Todos

O Prouni é um programa de acesso à educação superior que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições de ensino superior privadas que participam do programa.

Para concorrer às bolsas integrais (100%), o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.