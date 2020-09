Botucatu: MEI pode se inscrever em curso gratuito sobre organização do próprio negócio

Serão abertas 15 vagas, respeitando o limite de participantes

Da Redação

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) podem se inscrever gratuitamente no curso Super MEI Organize seu Negócio, que será realizado pelo Sebrae Botucatu entre os dias 21 e 24 de setembro, das 9h às 13h. Serão abertas 15 vagas, respeitando o limite de participantes para uma retomada segura.

O curso presencial segue as medidas de prevenção do Plano SP para a retomada, como a limitação do número de participantes, cadeiras espaçadas com a distância mínima de 1,5m, disponibilização de álcool gel, medição da temperatura e uso de máscaras.

O curso foi formatado para ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. O primeiro dia de capacitação é dedicado ao tema “Empreendedor de Sucesso”. A programação ainda inclui orientações sobre formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital.

O Super MEI faz parte do programa Empreenda Rápido, uma parceria do Sebrae-SP e Governo de São Paulo que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo o que ele necessita para abrir ou ampliar o negócio. Os MEIs participantes ficam habilitados para solicitar crédito no Programa Juro Zero por meio da parceria com o Banco do Povo.

A capacitação será realizada no Sebrae, localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1570, no centro. Inscrições pelo link https://bitly.com/ SEBRAEORGANIZEBTU ou pelo telefone (14) 3811-1710.