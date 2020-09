Botucatu terá Simpósio Beneficente em Medicina Veterinária

Da Redação

A Associação dos Médicos Veterinários Residentes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, realizará o I Simpósio Beneficente, evento a ser realizado on line entre 14 e 18 de setembro.

Por R$40,00 (quarenta reais), os inscritos poderão optar por uma das quatro salas virtuais simultâneas, que terão como temas gerais: Pequenos Animais; Animais Selvagens; Grandes Animais e Saúde Pública.

A renda decorrente do Simpósio será utilizada para adquirir materiais e equipamentos que serão doados à Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu, cujo almoxarifado foi atingido por um incêndio no mês de julho, destruindo, entre outras coisas, aproximadamente 1,5 mil testes para Covid-19. “Após o incêndio, a Associação dos Médicos Veterinários Residentes de Botucatu teve a iniciativa de elaborar algo que pudesse ser beneficente e ao mesmo tempo agregasse conhecimento aos estudantes e profissionais da Veterinária”, explica Elisa Arantes, residente de Clínica de Pequenos Animais na FMVZ/Unesp e presidente da Associação.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da Unesp (Funvet)

O evento

Diversos assuntos importantes serão abordados, tais como: novas técnicas moleculares aplicadas ao contexto da Saúde Única; Salmonela na cadeia produtiva de aves; técnicas de coleta de sêmen em equinos; enfermidades trombóticas nos equinos; inseminação artificial em cadelas; importância da cadeia de transmissão da raiva entre morcegos, felinos e humanos; Patologia Clínica em animais selvagens e emergência em animais selvagens.

Além das palestras com profissionais respeitados dos mais diversos segmentos da Medicina Veterinária, acontecerá no último dia uma Mesa Redonda sobre a Residência em Medicina Veterinária, contando com a participação de residentes de várias áreas.

Mais informações, inscrições e programação completa em: https://www.fmvz.unesp.br/#!/lista-de-eventos/simposio-beneficente-em-medicina-veterinaria/