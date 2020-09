Enfermagem da Unesp de Botucatu apresenta novas coordenadoras para mandato até 2022

Mandato será de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022

No dia 1º de setembro, as professoras Rubia de Aguiar Alencar e Milena Temer Jamas tomaram posse como coordenadora e vice coordenadora, respectivamente, do Conselho de Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp). O mandato será de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022.

A solenidade de posse foi realizada virtualmente e contou com a presença da Diretoria da Instituição, servidores técnico-administrativos, alunos e docentes do Departamento de Enfermagem.

Discursos

No início do seu discurso, a Diretora da FMB|Unesp, professora Maria Cristina Pereira Lima (Kika), destacou o importante papel da mulher no exercício da gestão. “Eu não tenho dúvida que vocês duas estão à altura do desafio que é coordenar o Conselho de Curso de um curso que é tão prestigiado e valoroso”, frisou. Para a dirigente, dentre os obstáculos que precisam ser enfrentados pelas docentes empossadas está a reestruturação curricular da Enfermagem.

Durante a solenidade, a nova coordenadora do Conselho, professora Rubia de Aguiar Alencar, disse que já “consegue sentir o peso dessa responsabilidade”. Professora Rubia relembrou que iniciou como docente do Departamento de Enfermagem em outubro de 2013 e “chegar à frente da Coordenação do Curso em 2020 era algo que não imaginava que fosse acontecer tão rápido”, disse. A nova coordenadora fez uma série de agradecimentos aos parceiros, especialmente a atual Diretoria da FMB|Unesp, que, segundo ela, é admirável no que diz respeito a competência e apoio à comunidade.

A vice coordenadora do Conselho, professora Milena Temer Jamas, mencionou que o exercício da gestão na graduação será “um novo caminho”, uma vez que ela, até então, estava envolvida com os Programas de Residência. “Estou muito feliz por estabelecer essa parceria com a Rubia”, pontuou. Para professora Milena, a gestão no Conselho será uma oportunidade de aperfeiçoamento da qualidade do ensino oferecido aos alunos.

“Para nós aprender é construir, reconstruir, constatar o que precisa mudar, se colocar à frente, se arriscar, se aventurar”, disse a vice-diretora da FMB|Unesp, professora Jacqueline Teixeira Caramori. A dirigente deu as boas-vindas aos representantes do Conselho se colocando à disposição para enfrentar os atuais desafios com as novas coordenadoras. “O que eu reconheço em vocês é essa capacidade de planejamento com a qual temos aprendido muito”, finalizou.

Graduação em Enfermagem da FMB

Mais informações sobre o Curso de Enfermagem da FMB|Unesp disponíveis em: https://www.fmb.unesp.br/#!/ensino/graduacao/enfermagem/informacoes-gerais/