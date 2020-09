São Manuel adotará sistema de estacionamento rotativo

No total serão 480 vagas destinadas para a cobrança de estacionamento rotativo

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel realizou processo licitatório para a contratação de empresa para fazer a gestão do estacionamento rotativo dos veículos na região central da cidade.

Após a realização do processo de licitação que contou com a presença de 18 empresas interessadas, a vencedora foi a empresa LOG1 que passará a operar os serviços no final deste ano ainda, regulamentando o estacionamento de veículos nas ruas do centro da cidade.

A área atingida pelo estacionamento rotativo vai da Rua Moraes Gordo até a 7 de Setembro na horizontal e na vertical atinge as Ruas Rodrigues Simões, Cel Joaquim Floriano, Rua Batista Martins (até a altura da antiga Construtorres) e Rua Gomes de Faria (até a altura da ponte do conjunto Pagan).

Haverá a instalação de 6 totens para o pagamento da hora utilizada e ainda agentes de trânsito que estarão orientando os motoristas. Um local fixo de atendimento deverá ser instalado pela empresa LOG1, no centro da

cidade, também para atendimento da população.

Os locais do estacionamento rotativo começaram a ser demarcados, nesta quinta-feira, dia 10, pela Rua 7 de Setembro, que está interditada desde o cruzamento da Rua Cel Rodrigues Simões até o cruzamento com a Rua

Gomes de Faria.

No total serão 480 vagas destinadas aos usuários, que poderão também realizar o cadastramento através da plataforma digital que pode ser baixada pelo app store ou no google play (Smartzonaazul) ou ainda através do site www.smartzonaazul.com.br, que irá permitir a praticidade na aquisição de tickets eletrônicos para o estacionamento da a zona azul.

O objetivo é que os locais para o estacionamento dos veículos seja ocupado no tempo necessário em que a pessoa vai precisar para seus afazeres, quer nos estabelecimentos comerciais, quer nas instituições financeiras ou em outros locais.

O estacionamento rotativo irá funcionar de 2ª. a 6ª. feiras, das 9h00 às 18h00 e aos sábados das 9h00 às 17h00, para veículos, sendo isento o pagamento pelos motociclistas que terão local reservado para o estacionamento.

CRONOGRAMA DA DEMARCAÇÃO

O trânsito deverá ser interditado nas ruas nas respectivas datas, a princípio, podendo vir a sofrer alterações, se necessárias:

10/9- Rua 7 de Setembro, cruzamento com a Ruas Cel. Rodrigues Simões e Gomes de Faria);

11/9-Rua Cel. Rodrigues Simões e Rua Cel. Joaquim Floriano (desde cruzamento com as ruas 7 de Setembro até a Moraes Gordo;

12/9-Rua Epitácio Pessoa, desde o cruzamento com a Batista Martins até a Rua Cel. Rodrigues Simões;

13/9-Rua Moraes Gordo, desde o cruzamento com a Batista Martins até a Rua Cel. Rodrigues Simões;

14/9- Rua Gomes de Faria, desde o cruzamento com a Rua 7 de Setembro até o conjunto Pagan. Interdição ocorrerá no período noturno somente.

15/9- Rua XV de Novembro, desde o cruzamento com a Batista Martins até a Rua Cel. Rodrigues Simões. Interdição ocorrerá no período noturno

somente;

16/9- Rua Batista Martins, desde o cruzamento com a Moraes Gordo até a Rua 7 de Setembro.