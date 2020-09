Traficantes são presos por enviar drogas pelos Correios; material seria vendido em festas de “alto poder aquisitivo”

Drogas seriam vendidas em festas de pessoas com “alto poder aquisitivo” na região

Da Redação

Operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira, 11 de setembro, em São Manuel culminou na prisão de dois homens por tráfico de entorpecentes. Os acusados usavam como método enviar as drogas pelos Correios.

Consta em boletim de ocorrência que o crime foi descoberto após denúncia anônima, onde os agentes policiais de São Manuel foram deslocados até a agência dos Correios existente no município. Foi acionado para a operação o canil da PM existente em Botucatu.

Com a varredura nas encomendas existentes no depósito da agência, os policiais encontraram uma porção de maconha dentro de uma caixa. Conseguiram, posteriormente, o endereço do destinatário, e foram ao local informado. Foi localizado um homem sendo que no interior do veículo havia mais entorpecentes.

O homem preso confessou que recebeu as drogas pelos Correios. Frisou também que o fornecedor era de São Manuel. Com isso, policiais foram ao local indicado e prenderam um suspeito, de apelido “Careca”. Ambos admitiram o tráfico de entorpecentes.

Foi descoberto ainda que as drogas seriam vendidas em festas de pessoas com “alto poder aquisitivo” na região. Ambos foram presos e estão à disposição da Justiça.