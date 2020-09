Caminhão carregado com laranjas tomba após colisão em vicinal de Itatinga

Pista ficou interditada por mais de uma hora e ocorreram ferimentos leves

Da Redação

Um caminhão carregado com laranjas tombou na tarde deste sábado, 12 de setembro, na rodovia vicinal José Sab, que conecta Itatinga a Botucatu e também à Rodovia Castello Branco (SP-280).

Conforme informações passadas pela Guarda Civil de Itatinga, um Volkswagen Gol veio a colidir, por volta das 16 horas, no caminhão que, ao tentar desviar do veículo tombou. As causas serão apuradas.

Dois ocupantes do Gol foram socorridos, com o motorista tendo ferimentos leves e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Uma passageira teve suspeita de fratura nas pernas. Ao sair do carro, o condutor do veículo ainda quase foi atropelado por uma motocicleta que também tombou na pista.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. A pista ficou interditada por mais de uma hora e meia.

Atenderam a ocorrência a Guarda Municipal de Itatinga, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros.