Preso mais um suspeito de participação no assalto ao Banco do Brasil em Botucatu

Homem foi detido nesta sexta-feira (11) na zona norte de São Paulo

Do R7

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um dos principais integrantes do grupo responsável por ataques contra empresas do ramo bancário e transporte de valores. Tiago Tadeu Faria, conhecido como Gianecchini, foi detido nesta sexta-feira (11) em Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo.

Segundo a polícia, o suspeito já era procurado por roubo a banco e ficou conhecido quando apareceu, em rede nacional, após invadir a apuração do Carnaval de São Paulo, em 2012, e rasgar as fichas contendo as notas das escolas de samba.

A prisão de Faria foi uma ação da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos) que acompanhava a investigação dos ataques com explosivos nas agências do Banco do Brasil de Ourinhos e Botucatu, no interior de São Paulo.

O homem também é suspeito de ter participado de explosões do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte em 2017, e da Caixa Econômica Federal em 2018, além do roubo ao Bradesco no município de Iacanga, em 2016.

A equipe de investigação conseguiu informações sobre os deslocamentos de Faria e os policiais conseguiram interceptá-lo na avenida do Guacá. Não houve reação.

Em junho, policiais civis de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, apreenderam um estoque de 200 quilos de explosivos que pertencia ao grupo. O material seria utilizado em futuros ataques.

Investigação

Tiago é apontado como um dos líderes da principal quadrilha especializada em ataques a bancos e carros-fortes, que atuam de forma violenta e orquestrada. Os alvos do grupo são cidades do interior do país e Tiago se envolve nessas ações há pelo menos quatro anos. Ele é suspeito de participar de cinco ataques, sendo dois deles no interior de São Paulo: em Ourinhos e em Botucatu.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha uma participação ativa no esquema. Ele planejava a ação, mapeava os alvos e escolhia o lugar onde os envolvidos iriam se esconder. Nos dias dos ataques, ele ainda manipulava os explosivos.

Tiago será transferido para a delegacia de Bauru, no interior paulista, onde as investigações continuam para identificar mais integrantes da quadrilha.

Carnaval

Tiago ficou conhecido no Carnaval de 2012, quando invadiu a área dos jurados que faziam a apuração do desfile das escolas de samba, rasgou as cédulas e saiu correndo, após pular as grades que isolavam a área.

Na ocasião, o integrante da escola de samba Império de Casa Verde foi preso e indiciado por supressão de documentos e dano ao patrimônio, mas foi inocentado pela Justiça no ano seguinte.