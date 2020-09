Tamanduás mortos em Botucatu: Sabesp diz que obras na represa seguem exigências ambientais

Empresa é responsável pela construção de uma represa no entorno

Do Leia Notícias

A Sabesp emitiu nota sobre os ” possíveis riscos ambientais” que animais da fauna da região da represa do Véu de Noiva estão sofrendo.

A concessionária de abastecimento de Botucatu informou que todas as exigências ambientais legais estão sendo atendidas pelas normas de trabalho da empresa e contratada, seguindo as orientações de licenças ambientais e hídricas.

A Sabesp também informou que por medida adicional de prevenção, solicitou que a empreiteira apresente estudos detalhados que possam avaliar condições do entorno da obra que esteja impactando na fauna local, A empresa lembrou que as obras estão distante 4 quilômetros do canteiro de obras da represa.

Desde o final de Agosto até ontem, pelo menos 3 tamanduás foram atropelados na rodovia Gastão Dal Farra. Esses animais estariam fugindo da área que está sendo desmatada e preparada para a construção de uma represa que dará segurança hídrica para o abastecimento de Botucatu, por cerca de 50 anos.

Confira a nota da Sabesp

A Sabesp esclarece que as obras da barragem do Rio Pardo, no município de Botucatu, atendem às exigências legais e cumpre a legislação vigente. A Companhia ressalta, ainda, que todas as obras executadas ou iniciadas, até o momento, foram autorizadas e estão sendo desenvolvidas de acordo com os relatórios, plano de estudo de impacto ambiental e licenças exigidos pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos.

A Sabesp informa também, que como medida adicional de prevenção já solicitou a área de consultoria ambiental do Consórcio responsável pelo empreendimento para que apresente estudos detalhados que possam avaliar possíveis condições no entorno da obra que estejam impactando a fauna local, uma vez que a represa está distante à cerca de quatro quilômetros da Rodovia Gastão Dal Farra.

A Companhia reafirma sua política de preservação ambiental e da garantia do abastecimento público.