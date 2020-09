Acidente causa vítimas fatais em rodovia entre Itai e Avaré

Colisão foi entre uma Kombi e um Gol

Da Redação

Colisão entre um Volkswagen Kombi e um Gol na noite deste domingo, 13 de setembro, interrompeu parte do trânsito na rodovia João Mellão (SP 255) a um quilômetro da ponte Raposo Tavares, que liga Itai a Avaré.

A parte frontal do Gol ficou totalmente destruída. A Kombi sofreu danos consideráveis na lateral. Segundo relatos, há vítimas fatais, sendo dois ocupantes da Kombi, de Itai. As pessoas no Gol foram socorridas e encaminhadas a hospitais.

O tráfego de veículos foi interrompido por mais de uma hora. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.