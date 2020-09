Botucatu terá primeira chapa composta apenas por mulheres para a Prefeitura; PT e PCdoB oficializam coligação

Legendas de esquerda chegaram a entendimento sobre composição de chapa ao majoritário

Por Flávio Fogueral

As eleições municipais de Botucatu de 15 de novembro deverão ter a primeira chapa para os principais cargos do Executivo municipal composta apenas por mulheres. Essa é a expectativa da articulação entre PT e PCdoB que oficializaram neste domingo, 13 de setembro, a coligação entre as legendas.

Para o cargo máximo na Prefeitura o PT indicou a empreendedora e estudante de Direito, Priscila Firmino, de 38 anos. Já a pré-candidata a vice será a assistente social e funcionária pública aposentada, Aparecida Donizete Franco (Cida), apresentada pelo PCdoB.

Cida já foi candidata a vereadora em algumas oportunidades, principalmente quando o PCdoB fazia coligação com o PSDB, no governo do ex-prefeito João Cury. O PCdoB também apoiou a candidatura do atual prefeito Mário Pardini (PSDB).

Oficialização entre os partidos ocorreu durante convenção das duas legendas neste domingo, 13 de setembro, por meio on-line. Antes do acordo das legendas de esquerda, o PT cogitava em lançar chapa única, com uma mulher também sendo postulante a vice.