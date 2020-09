Rodada de Negócios vai reunir compradores e vendedores do Estado de São Paulo

Evento será no dia 17 de setembro, online e gratuito

Da Redação

Micro e pequenos empresários de todo o Estado de São Paulo podem se inscrever para participar da Rodada de Negócios Virtual promovida pelo Sebrae-SP. Será uma oportunidade para negociar produtos e serviços com grandes compradores no dia 17 de setembro. Tudo online e gratuito. As pré-inscrições podem ser feitas no site http://sebrae.rodadasonline. com.br/

Entre junho e julho, o Sebrae-SP realizou 12 rodadas e gerou uma expectativa de R﹩ 145,8 milhões para 928 pequenas empresas vendedoras do Estado de São Paulo. O novo ciclo ocorre entre agosto e outubro com encontros estaduais, mas também com rodadas divididas por regiões e setores, para facilitar os contatos.

O evento do dia 17 vai reunir empresas de diversas cadeias produtivas. É a oportunidade de estar em contato direto com quem busca exatamente o que sua empresa vende, com a segurança do ambiente digital e sem custo nenhum.