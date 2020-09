Sabesp alerta a população sobre economizar água durante a estiagem

As temperaturas elevadas podem diminuir a vazão dos mananciais

Da Redação

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) reforça aos cidadãos o pedido para o uso consciente da água, sobretudo em razão do período de estiagem que atinge diversas regiões paulistas e do aumento de consumo por causa da pandemia de COVID-19.

Além disso, as temperaturas elevadas podem diminuir a vazão dos mananciais e sobrecarregar os sistemas que abastecem os municípios. A Sabesp informa que está realizando todas as ações para garantir a distribuição de água para a população, porém a ajuda e a colaboração de todos são imprescindíveis para evitar que o recurso falte.

Pequenas mudanças de hábitos – como fechar a torneira ao escovar os dentes ou ao lavar as louças, tomar banhos de menor tempo e não lavar calçadas com mangueiras – já ajudam a evitar o desperdício desse bem tão necessário, principalmente no período de estiagem.

Dicas de economia

– Use vassoura e balde para lavar áreas como garagem, corredores, dentre outras – não utilize mangueiras;

– Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira – em apenas seis segundos de válvula acionada, cerca de 12 litros de água vão embora;

– Não use água corrente para descongelar alimentos;

– Tenha atenção sobre possíveis vazamentos – eles podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.