Mais de 50 metros de fios elétricos são furtados em escola no Monte Mor

Fato foi apurado pela Polícia Militar e está sob investigação

A Escola Municipal do Jardim Monte Mor, na Rua Hermes Fonseca, foi alvo de furto na madrugada de 14 de setembro. O fato foi apurado pela Polícia Militar e está sob investigação.

Consta que a PM foi acionada após a diretora da escola constatar que o estabelecimento, que não tem recebido alunos por causa da Pandemia, teve 55 metros de fios elétricos arrancados do espaço.

Não há informações sobre autor (es) do furto ou se mais objetos do estabelecimento de ensino foram furtados.

A Escola do Jardim Monte Mor, inaugurada este ano, possui aproximadamente 1.600 m², com 10 salas de aula, que atendem até 300 alunos do Ensino Fundamental I, ou seja, do 1º ao 5º ano.